Трамп отверг обвинения против России в нарушении энергетического перемирия

Президент США Дональд Трамп не поддержал обвинения в адрес России по поводу нарушения энергетического перемирия. Отвечая на вопросы журналистов у Белого дома, американский лидер напомнил об ударах Украины и заявил, что обе стороны продолжают атаковать друг друга.

«А Украина нанесла удары по многим объектам за день до этого», — сказал Трамп, когда его попросили прокомментировать сообщения о несоблюдении договорённостей Москвой.

При этом президент США не стал подробно разбирать обстоятельства конкретных атак и не назвал сторону, ответственную за возможный срыв перемирия. Он ограничился замечанием, что взаимные удары продолжаются.

«Они наносят удары друг по другу. Но всё это закончится», — добавил глава Белого дома.

О новом энергетическом перемирии Дональд Трамп объявил 11 октября, заявив, что Россия и Украина договорились немедленно прекратить удары по соответствующей инфраструктуре. Как сообщал Life.ru, американский президент призвал стороны соблюдать достигнутые, по его словам, договорённости, но не уточнил их продолжительность и конкретный перечень объектов.