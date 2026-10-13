Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 19:31

Трамп отверг обвинения против России в нарушении энергетического перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп не поддержал обвинения в адрес России по поводу нарушения энергетического перемирия. Отвечая на вопросы журналистов у Белого дома, американский лидер напомнил об ударах Украины и заявил, что обе стороны продолжают атаковать друг друга.

«А Украина нанесла удары по многим объектам за день до этого», — сказал Трамп, когда его попросили прокомментировать сообщения о несоблюдении договорённостей Москвой.

При этом президент США не стал подробно разбирать обстоятельства конкретных атак и не назвал сторону, ответственную за возможный срыв перемирия. Он ограничился замечанием, что взаимные удары продолжаются.

«Они наносят удары друг по другу. Но всё это закончится», — добавил глава Белого дома.

Песков: По теме энергетического перемирия продолжаются контакты
Песков: По теме энергетического перемирия продолжаются контакты

О новом энергетическом перемирии Дональд Трамп объявил 11 октября, заявив, что Россия и Украина договорились немедленно прекратить удары по соответствующей инфраструктуре. Как сообщал Life.ru, американский президент призвал стороны соблюдать достигнутые, по его словам, договорённости, но не уточнил их продолжительность и конкретный перечень объектов.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar