Новак сообщил о небольших повреждениях одного НПЗ после атаки ВСУ

Один из российских нефтеперерабатывающих заводов получил небольшие повреждения после атаки ВСУ 30 октября. При этом система противовоздушной обороны в целом справилась с защитой предприятий. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Есть на одном заводе небольшие повреждения. В целом наша система защиты ПВО сработала», — рассказал зампред правительства.

Всего, по словам Новака, под удар попали четыре предприятия — три нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. Новак также обратил внимание, что атаки на российские НПЗ возобновились после некоторого перерыва. Сейчас предприятия продолжают принимать дополнительные меры для усиления собственной защиты.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские нефтяные компании участвуют в финансировании средств ПВО для защиты своих заводов. Новак пояснял, что предприятия вместе с Минобороны работают над усилением воздушной обороны, а также самостоятельно устанавливают инженерные конструкции для снижения ущерба от атак беспилотников.