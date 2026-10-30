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Опубликовано 30 октября, 16:04

Топлива хватит? Новак ответил на главный вопрос о зимнем дизеле в России

Новак: Россия обладает достаточными запасами зимнего дизельного топлива

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России накопили достаточные объёмы зимнего дизельного топлива. Его производство и формирование запасов идут в соответствии с планами нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Достаточно. С производственной программой предприятий, естественно», — ответил зампред правительства на вопрос о накоплении зимнего дизеля и перенастройке его производства.

Зимний дизель отличается от летнего составом и способностью сохранять текучесть при низких температурах. Это позволяет использовать топливо в холодное время года и снижает риск проблем с запуском и работой дизельных двигателей.

Новак ответил, сколько тысяч тонн дизтоплива Россия отправит на экспорт в октябре
Новак ответил, сколько тысяч тонн дизтоплива Россия отправит на экспорт в октябре

Сегодня Александр Новак сообщил о возобновлении украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По его словам, 30 октября под удар беспилотников попали три НПЗ и один газохимический комплекс. Один из заводов получил незначительные повреждения, однако в целом системы защиты предприятий и противовоздушной обороны сработали. При этом Новак не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам и сколько продолжалась пауза.

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Юрий Лысенко
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