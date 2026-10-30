Топлива хватит? Новак ответил на главный вопрос о зимнем дизеле в России

В России накопили достаточные объёмы зимнего дизельного топлива. Его производство и формирование запасов идут в соответствии с планами нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Достаточно. С производственной программой предприятий, естественно», — ответил зампред правительства на вопрос о накоплении зимнего дизеля и перенастройке его производства.

Зимний дизель отличается от летнего составом и способностью сохранять текучесть при низких температурах. Это позволяет использовать топливо в холодное время года и снижает риск проблем с запуском и работой дизельных двигателей.

Сегодня Александр Новак сообщил о возобновлении украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По его словам, 30 октября под удар беспилотников попали три НПЗ и один газохимический комплекс. Один из заводов получил незначительные повреждения, однако в целом системы защиты предприятий и противовоздушной обороны сработали. При этом Новак не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам и сколько продолжалась пауза.