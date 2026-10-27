«Вы подвергаете мир опасности!»: Уиткофф осадил Буданова* на закрытой встрече

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время переговоров с Кириллом Будановым* потребовал от Украины отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Le Monde, разговор 9 октября во Флориде проходил в напряжённой обстановке, а американский представитель не скрывал раздражения.

Поводом для разногласий стали экономические предложения Вашингтона. Уиткофф представил украинской делегации план послевоенного сотрудничества России, Европы и Украины. Одним из его пунктов было восстановление работы трубопроводов, по которым российские нефть и газ поступают на европейский рынок через украинскую территорию.

По замыслу спецпосланника, Киев мог бы получать доходы от такого проекта, а Европа — сократить расходы на энергоносители. Однако Буданов*, как утверждают источники французского издания, воспринял разговор болезненно. Ему казалось, что Уиткофф разговаривает с ним как с ребёнком и пытается объяснить, как зарабатывать деньги.

«Наш ориентир — не Беларусь, а Польша!» — возразил глава офиса Зеленского. После этого участники сделали перерыв, во время которого Буданов* позвонил украинскому лидеру. Тот посоветовал ему не показывать своих эмоций.

Когда переговоры продолжились, делегации представили документ о договорённости США и России по дизельному топливу. Именно тогда, по сведениям Le Monde, американский спецпосланник в раздражении обратился к украинским представителям с требованием остановить атаки на российские предприятия.

«Соглашайтесь на эту сделку по дизельному топливу и прекратите удары по российским НПЗ — вы подвергаете мир опасности!» — приводит газета слова Уиткоффа.

Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер требовали от украинской делегации прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Axios, Вашингтон неоднократно обращался к Киеву с такой просьбой, связывая атаки с ростом цен на топливо. При этом американский источник опроверг сообщения об угрозах прекратить передачу Украине разведданных.

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