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Опубликовано 27 октября, 10:39

«Вы подвергаете мир опасности!»: Уиткофф осадил Буданова* на закрытой встрече

Le Monde: Уиткофф потребовал от Буданова* прекратить удары по НПЗ России

Обложка © Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Обложка © Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время переговоров с Кириллом Будановым* потребовал от Украины отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Le Monde, разговор 9 октября во Флориде проходил в напряжённой обстановке, а американский представитель не скрывал раздражения.

Поводом для разногласий стали экономические предложения Вашингтона. Уиткофф представил украинской делегации план послевоенного сотрудничества России, Европы и Украины. Одним из его пунктов было восстановление работы трубопроводов, по которым российские нефть и газ поступают на европейский рынок через украинскую территорию.

По замыслу спецпосланника, Киев мог бы получать доходы от такого проекта, а Европа — сократить расходы на энергоносители. Однако Буданов*, как утверждают источники французского издания, воспринял разговор болезненно. Ему казалось, что Уиткофф разговаривает с ним как с ребёнком и пытается объяснить, как зарабатывать деньги.

«Наш ориентир — не Беларусь, а Польша!» — возразил глава офиса Зеленского. После этого участники сделали перерыв, во время которого Буданов* позвонил украинскому лидеру. Тот посоветовал ему не показывать своих эмоций.

Когда переговоры продолжились, делегации представили документ о договорённости США и России по дизельному топливу. Именно тогда, по сведениям Le Monde, американский спецпосланник в раздражении обратился к украинским представителям с требованием остановить атаки на российские предприятия.

«Соглашайтесь на эту сделку по дизельному топливу и прекратите удары по российским НПЗ — вы подвергаете мир опасности!» — приводит газета слова Уиткоффа.

Зеленский выдвинул три условия прекращения атак на НПЗ России
Зеленский выдвинул три условия прекращения атак на НПЗ России

Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер требовали от украинской делегации прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Axios, Вашингтон неоднократно обращался к Киеву с такой просьбой, связывая атаки с ростом цен на топливо. При этом американский источник опроверг сообщения об угрозах прекратить передачу Украине разведданных.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Вероника Бакумченко
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