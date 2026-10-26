Зеленский выдвинул три условия прекращения атак на НПЗ России

Владимир Зеленский допустил прекращение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на выполнение одного из трёх условий. Среди них — доступ к американской спутниковой системе Starshield над территорией России и дополнительные ракеты для Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу ТСН.

Первый вариант предполагает взаимное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Зеленский готов отказаться от ударов по российским НПЗ, если Москва перестанет поражать украинские электростанции и другие объекты энергетики.

Два других предложения адресованы Вашингтону. Киев хочет получить разрешение использовать Starshield над российской территорией для определения мест запуска баллистических ракет. Альтернативой Зеленский назвал поставки дополнительных ракет для американских систем ПВО Patriot.

США добиваются прекращения украинских атак на российскую нефтепереработку, опасаясь дальнейшего роста мировых цен на топливо. Ранее Дональд Трамп публично выражал недовольство ударами по НПЗ, указывая на их последствия для глобальных поставок дизельного топлива.

Одновременно Зеленский сообщил, что Соединённые Штаты полностью восстановили передачу предупреждений о готовящихся ударах баллистическими ракетами. По его словам, после возникших ранее ограничений улучшилась и работа Starshield. Эти изменения он связал с переговорами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Осло.

На ноябрь запланирован новый раунд технических консультаций России, Украины и США. При этом Зеленский исключил из возможной повестки навязанный Киеву нейтральный статус и сокращение вооружённых сил. Как ранее писал Life.ru, украинский лидер намерен сохранить армию численностью 800 тысяч человек, если на это хватит финансирования.

Территориальные вопросы Зеленский согласен обсуждать исключительно на уровне руководителей государств. Он вновь выступил за личную встречу с Владимиром Путиным при посредничестве США.

Ранее Life.ru разбирался в ситуации вокруг энергетического перемирия, которое обсуждалось Москвой, Киевом и Вашингтоном в середине октября. Тогда публичного подтверждения согласованного обеими сторонами моратория на удары по энергетическим объектам не появилось. При этом после консультаций с украинскими и европейскими представителями Уиткофф сообщил о подвижках в переговорах. Американский спецпосланник счёл состоявшиеся обсуждения перспективными и рассказал об этом Путину во время встречи в Санкт-Петербурге.