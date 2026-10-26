Зеленский захотел сохранить армию в 800 тысяч военных при наличии финансирования

Владимир Зеленский хочет сохранить украинскую армию численностью 800 тысяч человек, если на её содержание хватит денег. При этом согласовывать количество военнослужащих с Россией или США он не намерен. Об этом украинский лидер рассказал в интервью ТСН.

«Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тысяч человек. Если мы в НАТО – количество может быть 800 тыс. и меньше», — сказал Зеленский.

По его словам, будущая численность ВСУ будет зависеть не только от возможностей Киева, но и от формата гарантий безопасности. В случае вступления Украины в НАТО потребность в таком количестве военных может измениться.

Отдельным вопросом остаётся финансирование. Зеленский считает, что союзники могли бы участвовать в содержании украинской армии, однако конкретные условия такой поддержки ещё предстоит обсудить с альянсом.

При этом определять количество военнослужащих Киев, по мнению украинского президента, должен самостоятельно. Он подчеркнул, что не обсуждает этот вопрос ни с российской, ни с американской стороной.

Зеленский также отказался рассматривать сокращение ВСУ и нейтральный статус Украины в качестве условий возможного мирного соглашения. Украинский лидер считает, что гарантии безопасности страны не должны определяться требованиями Москвы.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах переговоров Зеленского с представителями США и Европы в Осло. По утверждению украинского президента, Вашингтон согласился обсуждать гарантии безопасности по образцу пятой статьи договора НАТО. Позднее Киев допустил прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, однако Зеленский исключил передачу России дополнительных территорий.