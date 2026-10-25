Зеленский назвал нейтралитет и сокращение ВСУ «красными линиями» Киева

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский исключил отказ Украины от нейтрального статуса и сокращение армии в рамках возможного урегулирования конфликта. Эти условия экс-комик назвал «красными линиями» Киева в интервью ведущей ТСН Алле Мазур.

Он прокомментировал предложения США, которые спецпосланник Стив Уиткофф передал президенту РФ Владимиру Путину после переговоров в Осло. По его словам, в документе затронуты вопросы безопасности, однако Киев не готов идти на уступки по ключевым для себя позициям. Зеленский считает, что защиту Украины должны обеспечивать членство в НАТО и сильная армия. При этом численность Вооружённых сил Украины (ВСУ), по его словам, Киев должен определять самостоятельно, без согласования с Москвой или Вашингтоном.

При наличии достаточного финансирования он хотел бы сохранить армию численностью 800 тыс. военнослужащих. Если Украина вступит в НАТО, войско может быть меньше — в зависимости от готовности альянса участвовать в его содержании. В качестве альтернативы членству в НАТО Зеленский допустил двусторонние гарантии со стороны США.

Такие обязательства, по мнению экс-комика, должны быть закреплены юридически и одобрены Конгрессом США и украинским парламентом. Ещё один возможный вариант — гарантии с участием Коалиции желающих. Дальнейшее обсуждение американских предложений может состояться в ноябре 2026 года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен предложить России и США обсудить энергетическое перемирие и прекращение ударов по судоходству на предстоящих переговорах в ноябре. По его словам, украинская сторона рассчитывает добиться конкретных договорённостей о прекращении атак на энергетические объекты и обеспечении безопасности морских перевозок. В частности, Киев заинтересован в восстановлении полноценного экспорта зерна и беспрепятственном импорте необходимых товаров. Ещё одной темой он назвал обмен военнопленными по принципу «всех на всех».