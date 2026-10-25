Зеленский заявил, что США вернули Украине доступ к Starlink и Starshield

Соединённые Штаты восстановили полноценный обмен разведданными с Украиной и сняли ограничения на работу спутниковых систем Starlink и Starshield, заявил Владимир Зеленский рассказал в интервью программе «ТСН.Тиждень», подводя итоги переговоров с американской стороной в Осло.

По его словам, Киев уже якобы три дня получает необходимые разведывательные сведения, включая предупреждения о пусках баллистических ракет. Кроме того, 24 октября удалось восстановить работу Starlink и Starshield на прежних скоростях. Теперь спутниковая связь сохраняется при движении оборудования со скоростью до 420 км/ч, тогда как ранее действовало ограничение около 160 км/ч, утверждает Зеленский.

Он заявил, что благодаря американской стороне удалось урегулировать два из трёх спорных вопросов. Нерешённой остаётся проблема поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО, которые Киев продолжает требовать у союзников.

Ранее Life.ru сообщал, что 23 октября советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявление Трампа о снятии ограничений на Starshield. Представитель офиса украинского политика утверждал, что установленные лимиты скорости по-прежнему действуют. При этом американский президент уверял, что Илон Маск уже восстановил работу системы.