Советник Зеленского опроверг слова Трампа о снятии лимитов Starshield

Ограничения скорости спутниковой связи Starlink для украинских военных продолжают действовать, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об их отмене. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, прокомментировав ситуацию в соцсети X.