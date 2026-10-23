Советник Зеленского опроверг слова Трампа о снятии лимитов Starshield
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ограничения скорости спутниковой связи Starlink для украинских военных продолжают действовать, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об их отмене. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, прокомментировав ситуацию в соцсети X.
«Мы видим тот же лимит. То есть на данный момент ничего не изменилось», — написал представитель офиса Зеленского.
Ранее Life.ru сообщал, что Маск, по данным The Wall Street Journal, самостоятельно распорядился ограничить доступ ВСУ к военной системе Starshield. Ограничения начали действовать 14 октября. Источники издания связывали решение с недовольством Вашингтона украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Сегодня Трамп заявило том, что основатель SpaceX Илон Маск отменил ограничения по Starshield для Украины. При этом шеф Пентагона уверял, что США не меняли условия доступа Киева к системе.