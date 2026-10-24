«Лазейка закрыта»: Маск приостановил работу Starlink для Киева из-за нарушения правил

Илон Маск заявил, что Киев нарушил условия использования спутниковой системы Starlink, из-за чего компания была вынуждена ограничить её работу. По словам предпринимателя, украинские военные применили гражданский сервис для наступательных ударов дронов с целью убийства людей, что категорически запрещено правилами. Маск подчеркнул, что эта лазейка была закрыта на прошлой неделе, и дал понять: такие действия не останутся безнаказанными.

«Украинские военные нарушили условия использования Starlink и применили его для наступательных ударов дронов с целью убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», — написал Маск в соцсети X.

Бизнесмен напомнил, что использование гражданского сервиса Starlink для «нанесения наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей» никогда не было разрешено и не должно быть разрешено. При этом он отметил, что Starshield — это совершенно другая система, вопросы использования которой находится не в его компетенции.

«Starshield — совершенно другая система, контролируемая Правительством США, которое и решает, что с ней делать», — добавил предприниматель.

Ранее Илон Маск уже предупреждал, что Starlink остаётся критически важным для обороны Украины, и если систему отключить, линия фронта ВСУ рухнет немедленно. Теперь же выясняется, что Киев сам нарушил правила, используя гражданский сервис для боевых дронов, и Маск был вынужден прикрыть эту лазейку.