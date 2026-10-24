«Это не угроза, а констатация факта»: Маск заявил, что без Starlink фронт ВСУ рухнет мгновенно

Американский миллиардер Илон Маск вновь оказался в центре внимания, сделав громкое заявление о судьбе украинского фронта. По его словам, спутниковая система Starlink остаётся критически важной для обороны Украины, и если её отключить, линия фронта ВСУ обрушится немедленно. При этом предприниматель поспешил уточнить: его слова не стоит воспринимать как предупреждение о намерении прекратить предоставление услуг связи украинским военным — это лишь констатация факта, а не угроза.

«Starlink остаётся критически важным для обороны Украины. Если Starlink отключить, украинская линия фронта немедленно рухнет», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Маск подчеркнул, что его заявление — не попытка давления и не сигнал о готовящемся отключении, а всего лишь трезвая оценка ситуации. «Это не угроза, а просто констатация факта», — добавил он, дав понять, что просто озвучивает реальное положение дел, а не шантажирует Киев.

Ранее Life.ru писал, что Илон Маск уже высказывался о разрыве между интересами украинских элит и простых граждан: по его мнению, верхушка обогащается на сотнях миллиардов долларов западной помощи, пока дети обычных украинцев гибнут в окопах. Бизнесмен не раз подчёркивал, что элиты и население по-разному заинтересованы в конфликте, и его слова о Starlink лишь подтверждают: без западных технологий фронт долго не продержится.