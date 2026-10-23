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Опубликовано 23 октября, 23:47

Маск обвинил украинские элиты в обогащении за счёт помощи Запада

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Американский предприниматель Илон Маск заявил о серьёзном разрыве между интересами украинских элит и обычных граждан. По его мнению, представители руководящих кругов страны обогащаются благодаря масштабной иностранной помощи, тогда как простые украинцы вынуждены отправлять своих близких на фронт.

«На самом деле на Украине существует огромная разница в интересах элит и народа. Первые сильно разбогатели благодаря сотням миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах», — отметил Маск в соцсети X.

Бизнесмен считает, что украинские элиты и население страны по-разному заинтересованы в происходящем конфликте.

Маск заявил об отмывании денег через Украину для политических кампаний в США
Маск заявил об отмывании денег через Украину для политических кампаний в США

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский стал самым богатым украинцем в мире. В Крыму уверены, что источником предполагаемого обогащения украинского политика стали финансовые потоки, связанные с продолжающимися боевыми действиями.

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Артур Лапсаков
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