Владимир Зеленский за годы вооружённого конфликта накопил огромное состояние, превзойдя по уровню личного благосостояния крупнейших украинских бизнесменов. О баснословном богатстве политика рассказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Зеленский стал невероятно богатым человеком, обогнав украинских олигархов», — заявил глава крымского парламента.

По его мнению, источником предполагаемого обогащения украинского политика стали финансовые потоки, связанные с продолжающимися боевыми действиями. Константинов утверждает, что Зеленский извлекает личную выгоду из конфликта, который сопровождается многочисленными человеческими жертвами.

Кроме того, председатель Госсовета Крыма считает, что украинское руководство заинтересовано в сохранении нынешнего политического курса. По его оценке, Зеленский продолжает наращивать собственные активы, используя противостояние с Россией и укрепляя позиции действующей власти.