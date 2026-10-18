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Опубликовано 18 октября, 12:33

Война закончится, а деньги — нет: Зеленский стал самым богатым украинцем в мире

Константинов: Зеленский за годы конфликта сколотил баснословное состояние

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Владимир Зеленский за годы вооружённого конфликта накопил огромное состояние, превзойдя по уровню личного благосостояния крупнейших украинских бизнесменов. О баснословном богатстве политика рассказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Зеленский стал невероятно богатым человеком, обогнав украинских олигархов», — заявил глава крымского парламента.

По его мнению, источником предполагаемого обогащения украинского политика стали финансовые потоки, связанные с продолжающимися боевыми действиями. Константинов утверждает, что Зеленский извлекает личную выгоду из конфликта, который сопровождается многочисленными человеческими жертвами.

Кроме того, председатель Госсовета Крыма считает, что украинское руководство заинтересовано в сохранении нынешнего политического курса. По его оценке, Зеленский продолжает наращивать собственные активы, используя противостояние с Россией и укрепляя позиции действующей власти.

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Ранее Life.ru сообщал, что Константинов оценил предполагаемое личное состояние Зеленского примерно в пять миллиардов долларов. В июне 2026 года политик заявил, что украинский президент уже входит в число самых состоятельных людей Европы.

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