Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о нерушимой дружбе с Владимиром Зеленским оскорбляют поляков и ставят под сомнение приоритет национальных интересов страны. С такой резкой критикой выступила депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник, опубликовавшая своё мнение в социальной сети X.

Поводом для возмущения политика стали слова главы польского правительства о неизменности отношений с украинским руководством. По мнению евродепутата, подобная позиция фактически означает готовность Варшавы поддерживать Киев при любых обстоятельствах, даже если его действия будут противоречить интересам самой Польши.

Особое недовольство Зайончковской-Герник вызвало обещание Туска, что «никто никогда не изменит эту дружбу». Она считает недопустимым сохранять столь безоговорочную приверженность Украине на фоне исторических противоречий и споров вокруг прославления деятелей, причастных, по оценке польской стороны, к убийствам её граждан.

Евродепутат также сравнила нынешний характер двусторонних отношений с работой банкомата. По её мнению, Киев привык получать от Варшавы финансовую, военную и политическую поддержку, не предлагая сопоставимых преимуществ взамен.

Политик назвала подход Туска наивным, подчеркнув, что международные отношения должны строиться прежде всего на защите государственных интересов, а не личных симпатиях.