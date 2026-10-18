Дружба за счёт Польши? Евродепутат обрушилась на Туска из-за его любви к Зеленскому
Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Для Туска дружба с Зеленским важнее Польши
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о нерушимой дружбе с Владимиром Зеленским оскорбляют поляков и ставят под сомнение приоритет национальных интересов страны. С такой резкой критикой выступила депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник, опубликовавшая своё мнение в социальной сети X.
Поводом для возмущения политика стали слова главы польского правительства о неизменности отношений с украинским руководством. По мнению евродепутата, подобная позиция фактически означает готовность Варшавы поддерживать Киев при любых обстоятельствах, даже если его действия будут противоречить интересам самой Польши.
Особое недовольство Зайончковской-Герник вызвало обещание Туска, что «никто никогда не изменит эту дружбу». Она считает недопустимым сохранять столь безоговорочную приверженность Украине на фоне исторических противоречий и споров вокруг прославления деятелей, причастных, по оценке польской стороны, к убийствам её граждан.
Евродепутат также сравнила нынешний характер двусторонних отношений с работой банкомата. По её мнению, Киев привык получать от Варшавы финансовую, военную и политическую поддержку, не предлагая сопоставимых преимуществ взамен.
Политик назвала подход Туска наивным, подчеркнув, что международные отношения должны строиться прежде всего на защите государственных интересов, а не личных симпатиях.
Ранее Life.ru сообщал, что бывший премьер Польши потребовал от Украины отчёта за переданную военную и финансовую помощь. Политик напомнил о сотнях отправленных Киеву танков и миллиардах евро, судьба которых, по его словам, остаётся неясной. Он призвал не выделять новые средства без объяснений, как были потрачены прежние.