В США назвали Сикорского «частью проблемы» для переговоров по Украине

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна усомнилась в том, что Польша способствует мирному урегулированию украинского конфликта. Поводом стала критика Илона Маска со стороны главы польского МИД Радослава Сикорского.

Представительница Республиканской партии поинтересовалась, оказывает ли польский дипломат хоть какую-то помощь Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио в переговорах по Украине. Луна также допустила, что действия Варшавы могут лишь осложнять процесс достижения мира.

«Вы хоть чуть-чуть помогаете президенту США [Дональду Трампу] или госсекретарю Марко Рубио в мирных переговорах [по Украине]? Или являетесь частью проблемы?» — написала конгрессвумен в соцсети X.

Таким образом американская законодательница отреагировала на выпад Сикорского в адрес Маска. Польский министр обвинил предпринимателя в использовании собственных технологий для политического влияния. Кроме того, дипломат предупредил миллиардера, что европейские клиенты внимательно следят за его решениями.

Причиной очередной перепалки стали сообщения о введённых SpaceX ограничениях для спутниковой системы Starlink на Украине. По утверждению украинских специалистов, перебои со связью привели к срыву нескольких военных операций. При этом компания не подтвердила информацию о том, что изменения были продиктованы политическими мотивами.

Ранее Польша пригрозила прекратить финансирование Starlink для ВСУ после того, как SpaceX исключила республику из европейской зоны обслуживания. Тогда Сикорский потребовал пересмотреть решение, напомнив Маску, что Варшава ежегодно расходует на спутниковую связь порядка 50 миллионов долларов.