«Уходите в отставку»: Оппозиция Польши заявила о превращении страну в цирк из-за Туска

Польская оппозиция высмеяла сообщения о подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска, главу МВД и министра-координатора спецслужб. Об этом сообщил портал Onet.

Депутат сейма Моника Павловска из движения «Развитие плюс» заявила, что Туск и его подчинённые превращают польское государство в цирк.

«Эти медийные трюки, эта пиар-ерунда не могут скрыть некомпетентность этих людей. Уходите в отставку», — призвала она.

Депутат от партии «Право и справедливость» Анджей Сливка обвинил Туска в циничной попытке представить себя жертвой без предоставления доказательств. Его однопартиец Станислав Карчевский добавил, что правительство намеренно сеет панику.