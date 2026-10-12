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Регион
Опубликовано 12 октября, 07:04

«Уходите в отставку»: Оппозиция Польши заявила о превращении страну в цирк из-за Туска

В Польше оппозиция обвинила Туска в пиаре на фоне угрозы покушения

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Польская оппозиция высмеяла сообщения о подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска, главу МВД и министра-координатора спецслужб. Об этом сообщил портал Onet.

Депутат сейма Моника Павловска из движения «Развитие плюс» заявила, что Туск и его подчинённые превращают польское государство в цирк.

«Эти медийные трюки, эта пиар-ерунда не могут скрыть некомпетентность этих людей. Уходите в отставку», — призвала она.

Депутат от партии «Право и справедливость» Анджей Сливка обвинил Туска в циничной попытке представить себя жертвой без предоставления доказательств. Его однопартиец Станислав Карчевский добавил, что правительство намеренно сеет панику.

В Польше раскрыли подробности об угрозе покушений на Туска и министра обороны
В Польше раскрыли подробности об угрозе покушений на Туска и министра обороны

Ранее польские спецслужбы провели экстренное совещание из-за угрозы покушения на Туска и главу Минобороны Владислава Косиняка-Камыша. После поступления тревожного сигнала руководство ведомства распорядилось усилить меры безопасности. Позднее угрозу в адрес политиков назвали чрезвычайно серьёзной. Затем спецслужбы сообщили о задержании мужчины по подозрению в угрозах.

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Лия Мурадьян
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