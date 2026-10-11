В Польше раскрыли подробности об угрозе покушений на Туска и министра обороны

Премьер-министру Польши Дональду Туску и главе Министерства национальной обороны Владиславу Косиняк-Камышу поступали угрозы по электронной почте. Об этом сообщает издание Wiadomości со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

«Речь идёт о конкретных деталях, о конкретной организации, действующей в этом контексте, и об оперативной специфике», — рассказали собеседники издания.

При этом, как отмечает Wiadomości, некоторые сотрудники спецслужб скептически оценивают реальность угрозы. Один из высокопоставленных чиновников предположил, что инцидент может быть «прикрытием» для отвлечения общественного внимания от актуальных проблем. По данным Gazeta Wyborcza, к предполагаемой организации покушения могут быть причастны правые экстремисты. Эта информация пока представлена СМИ со ссылкой на источники и не означает, что причастность конкретных лиц установлена.

11 октября польская полиция получила сообщение о возможном покушении на Туска и Косиняк-Камыша. После этого глава МВД Марчин Кервиньский и координатор спецслужб Томаш Семоняк поручили правоохранительным органам принять необходимые меры. Польские спецслужбы созвали совещание из-за угрозы покушения и угрозу назвали «смертельно серьёзной». Сам Туск и Косиняк-Камыш ничего не комментировали.