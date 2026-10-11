Туск связал нападения в польских школах с правым радикализмом и видеоиграми

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что праворадикальные интернет-сообщества и компьютерные игры с жестокими сюжетами могут представлять опасность для молодёжи. Такое мнение он высказал на фоне недавних нападений в стране.

По словам главы правительства, некоторые задержанные за последние несколько десятков часов были связаны с ультраправыми онлайн-сообществами, где встречается нацистский контент с изображениями насилия. Туск отметил, что в таких группах нередко участвуют даже дети младшего возраста.

Премьер также обратил внимание на распространение игр, в которых насилие становится самоцелью. По его мнению, это опасная тенденция, поскольку жестокие сцены всё чаще встречаются даже в популярных проектах.

Одно из недавних нападений произошло в субботу в центре Варшавы. По приведённым данным, 21-летняя женщина атаковала троих молодых людей возле школы. Ножевые ранения получили 17-летняя девушка и двое юношей — 17 и 24 лет.