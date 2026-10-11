Угрозы в Сети и ножи в рюкзаках: Волна нападений на школы встревожила Польшу

В Польше правоохранители задержали свыше сотни молодых людей на фоне участившихся нападений в образовательных учреждениях. Поводом для вмешательства полиции стали угрозы применения насилия и обнаружение опасных предметов у подозреваемых. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск во время правительственного совещания.

«Более ста молодых людей были задержаны за распространение наказуемых угроз или хранение опасных предметов», — сообщил глава Кабмина.

По его словам, действия задержанных вызывали серьёзную обеспокоенность у силовых структур. Усиленные профилактические мероприятия призваны предотвратить новые нападения на школьников и преподавателей.

Как уточняет Associated Press, к утру 11 октября число задержанных достигло 117 человек. Полицейские проверили порядка 64 тысяч учебных заведений по всей стране. Власти связывают происходящее в том числе с распространением в интернете материалов, романтизирующих насилие. При этом организованного характера у серии происшествий, по оценке Туска, нет.

Очередной инцидент произошёл 10 октября в центральной части Варшавы. Возле образовательного учреждения 21-летняя девушка напала с ножом на троих человек. Пострадали двое 17-летних и один 24-летний человек. Одному из раненых потребовалась госпитализация. Подозреваемую задержали, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Life.ru сообщал о массовых задержаниях подростков в Польше после серии нападений с холодным оружием. В частности, 7 октября в техникуме города Остроленка учащийся ранил нескольких человек. На следующий день в школе населённого пункта Лещидул-Новины 15-летний подросток атаковал сотрудников учреждения. Одна женщина погибла, ещё двое получили травмы. После этих происшествий власти усилили охрану образовательных организаций.