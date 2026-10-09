Вместо благодарности — по лицу: В Бельгии участники беспорядков избили мужчину за попытку потушить пожар

Масштабная акция старшеклассников и учащихся вузов началась утром в Льеже. В Брюсселе демонстрации переросли в беспорядки. Во время одного из таких эпизодов мужчина решил погасить пожар, однако вместо помощи столкнулся с агрессией митингующих.

Напомним, во Франции продолжаются массовых протесты школьников. Число задержаний превысило пять тысяч. Учащиеся выступили против нехватки преподавателей, переполненных классов и плохого состояния учебных заведений. Акции сопровождались столкновениями с полицией, повреждением имущества и поджогами. Аналогичная ситуация теперь в Бельгии. Участники жалуются на нехватку ресурсов. По их словам, нет ноутбуков, не хватает учителей, а по отдельным предметам педагогов просто нет. В Брюсселе акция началась возле школы Леона Лепажа. Протестующие попытались перекрыть улицу заграждениями, бросали петарды и запускали сигнальные ракеты. Затем они переместились к Центральному вокзалу, где к ним присоединились участники другой крупной профсоюзной и студенческой манифестации. После запуска фейерверков полиция применила слезоточивый газ и водометы.