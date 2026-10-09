Угрозы нападений охватили польские школы: Полиция начала массовые задержания подростков
Польская полиция начала массово задерживать подростков из-за угроз школам
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Польская полиция начала массово задерживать подростков на фоне угроз нападений с ножами в школах. Об этом сообщила Главная комендатура полиции Польши.
Ранее правоохранители заявили, что проверяют возможную связь серии нападений вооружённых ножами подростков в учебных заведениях с неким интернет-челленджем. Поводом для усиленных проверок стали трагические события последних дней в Мазовецком воеводстве.
В полиции отметили, что произошедшее спровоцировало распространение большого количества ложной информации в медиапространстве. Это, по данным ведомства, вызвало значительную тревогу среди населения.
Правоохранители также сообщили о случаях, когда люди использовали трагические события для привлечения внимания в интернете. В полиции назвали такие публикации попытками распространить глупые шутки и увеличить аудиторию.
Сейчас польские правоохранительные органы проверяют поступающие сообщения об угрозах. Особое внимание уделяется информации о возможной подготовке нападений в учебных заведениях.
Ситуация с угрозами и нападениями в польских учебных заведениях резко обострилась в начале октября. 7 октября Life.ru сообщал, что в техникуме польской Остроленки 19-летний учащийся с ножом ранил как минимум семь человек, среди которых были студенты и преподавательница. Уже на следующий день произошло новое нападение. 8 октября Life.ru писал, что в начальной школе Лещидул-Новины 15-летний бывший ученик ранил трёх сотрудников, одна из которых погибла, после чего подозреваемого задержали. На фоне серии инцидентов премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание с руководителями силовых ведомств и профильных министерств. Власти намерены обсудить дополнительные меры для предотвращения подобных преступлений в школах.
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