Угрозы нападений охватили польские школы: Полиция начала массовые задержания подростков

Польская полиция начала массово задерживать подростков на фоне угроз нападений с ножами в школах. Об этом сообщила Главная комендатура полиции Польши.

Ранее правоохранители заявили, что проверяют возможную связь серии нападений вооружённых ножами подростков в учебных заведениях с неким интернет-челленджем. Поводом для усиленных проверок стали трагические события последних дней в Мазовецком воеводстве.

В полиции отметили, что произошедшее спровоцировало распространение большого количества ложной информации в медиапространстве. Это, по данным ведомства, вызвало значительную тревогу среди населения.

Правоохранители также сообщили о случаях, когда люди использовали трагические события для привлечения внимания в интернете. В полиции назвали такие публикации попытками распространить глупые шутки и увеличить аудиторию.

Сейчас польские правоохранительные органы проверяют поступающие сообщения об угрозах. Особое внимание уделяется информации о возможной подготовке нападений в учебных заведениях.