Хэллоуин пошёл не по плану: 10-летний школьник с тесаком устроил переполох в Кракове

В польском Кракове 10-летний школьник в хэллоуинском костюме с пластиковым тесаком стал причиной полицейской операции в начальной школе № 109 имени Корнеля Макушинского. Очевидцы приняли ребёнка за вооружённого человека и вызвали правоохранителей.

Инцидент произошёл в учебном заведении на улице Мацкевича. Свидетели сообщили полиции, что в школу якобы пытается попасть человек с предметом, похожим на холодное оружие.

На месте выяснилось, что никакого нападения не было. За предполагаемого злоумышленника приняли 10-летнего ученика, который пришёл на занятия в праздничном костюме.

«У него был предмет, который должен был напоминать тесак, что-то вроде того. На самом деле это была пластиковая игрушка», — рассказал представитель городской полиции Кракова Рафал Вавжута.

Никто в результате переполоха не пострадал. Школьника и других участников инцидента задерживать не стали.

История произошла на фоне сразу двух нападений с ножами в польских учебных заведениях. Накануне премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное совещание после того, как за два дня одна сотрудница школы погибла, а ещё 11 человек получили ранения.

Ранее Life.ru писал, что в польской Остроленке 19-летний учащийся напал с ножом на людей в техникуме. Пострадали ученики и преподаватели. После серии таких инцидентов власти Польши созвали экстренное совещание по безопасности в школах.