Спецслужбы Польши созвали на совещание из-за угрозы покушения на Туска и министра обороны

Польские правоохранительные органы получили информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая в соцсети X.

После поступления этих сведений глава МВД Марчин Кервиньский и координатор спецслужб Томаш Семоняк поручили принять необходимые меры в связи с потенциальной угрозой. По словам Галецкой, для обсуждения ситуации назначили экстренное совещание с участием представителей спецслужб. Оно должно начаться в 11:00 по местному времени — в 12:00 мск.

На данный момент в предоставленной информации не уточняется, в чём именно заключается предполагаемая угроза и кто может быть к ней причастен.