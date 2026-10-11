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Опубликовано 11 октября, 12:13

Спецслужбы Польши созвали на совещание из-за угрозы покушения на Туска и министра обороны

В МВД Польши заявили о возможном покушении на Туска и главу МО Косиняк-Камыша

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Польские правоохранительные органы получили информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая в соцсети X.

После поступления этих сведений глава МВД Марчин Кервиньский и координатор спецслужб Томаш Семоняк поручили принять необходимые меры в связи с потенциальной угрозой. По словам Галецкой, для обсуждения ситуации назначили экстренное совещание с участием представителей спецслужб. Оно должно начаться в 11:00 по местному времени — в 12:00 мск.

На данный момент в предоставленной информации не уточняется, в чём именно заключается предполагаемая угроза и кто может быть к ней причастен.

Туск созвал экстренное совещание из-за нападений в школах Польши
Туск созвал экстренное совещание из-за нападений в школах Польши

Ранее Life.ru сообщал, что власти Польши продлили режим повышенной террористической угрозы до 30 ноября 2026 года. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш призывал готовиться к возможным провокациям и обсуждал вопросы безопасности на правительственном совещании. Среди рисков министр называл кибератаки, нарушения работы инфраструктуры и помехи GPS.

Больше новостей о международных происшествиях, угрозах безопасности и работе спецслужб — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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