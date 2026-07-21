Косиняк-Камыш призвал Польшу готовиться к «провокациям» России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о необходимости подготовиться к возможным «провокациям» со стороны России. По его словам, подобные сценарии могут быть связаны с попытками создать ложные поводы для обвинений. Об этом он написал в своих соцсетях.

Тема предполагаемой угрозы со стороны Москвы станет одной из центральных на заседании правительственного комитета по безопасности, которое пройдёт 21 июля. По словам Косиняк-Камыша, за последнюю неделю польские и шведские боевые самолёты три раза поднимались в воздух для сопровождения российских воздушных судов над акваторией Балтийского моря.

Министр также заявил, что Варшава сталкивается с попытками проверить надёжность её систем противовоздушной обороны. Кроме того, он упомянул о кибератаках, сбоях в работе важных объектов инфраструктуры и случаях помех для GPS-сигналов.

«Об этом говорят наши партнёры из стран Балтии, Финляндии и Румынии. Мы видим, что эта угроза затрагивает весь восточный фланг НАТО», — указал он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что уровень напряжённости остается высоким. Он добавил, что, по мнению польских властей, Россия продолжает усиливать давление не только в военной сфере, но и в информационном пространстве.

Ранее сообщалось, что несмотря на планы НАТО создать постоянную ротационную систему противовоздушной обороны в странах Балтии, за три года альянсу так и не удалось реализовать эту инициативу. Решение о формировании такой модели было принято на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Однако выполнить задуманное помешал дефицит зенитных комплексов в Европе: значительная часть имеющихся систем направляется Украине.