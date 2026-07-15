Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предупредил, что дискриминация русских в Прибалтике может обернуться серьёзными последствиями для самих прибалтийских государств. По его мнению, действия националистов в этом регионе являются частью западной стратегии по борьбе с Россией.

Политик напомнил, что жертвами таких настроений становятся ни в чём не повинные граждане, многие из которых прожили в этих странах всю жизнь и считают их своей родиной. Он также указал, что эстонские, латышские и литовские власти, выполняя волю Запада, готовы использовать собственное население в качестве «пушечного мяса».

Миронов в беседе с RT призвал жителей прибалтийских республик осознать: русские были и остаются частью коренного населения этих земель, а Россия — их вечным соседом. Попытки вытеснить русское меньшинство, по его словам, в конечном счёте могут обернуться катастрофой для самих балтийских наций.

Ранее в МИД России заявили, что страны Прибалтики готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Об этом сказал Григорий Лукьянцев на презентации доклада России и Белоруссии по правам человека. По его словам, власти прибалтийских государств якобы хотят таким образом окончательно решить «русский вопрос».