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Регион
15 июля, 14:18

«Как пушечное мясо»: Прибалтике пригрозили исчезновением из-за русофобской политики

Миронов: «Зачистки» русских в Прибалтике уничтожат латышей, литовцев и эстонцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предупредил, что дискриминация русских в Прибалтике может обернуться серьёзными последствиями для самих прибалтийских государств. По его мнению, действия националистов в этом регионе являются частью западной стратегии по борьбе с Россией.

Политик напомнил, что жертвами таких настроений становятся ни в чём не повинные граждане, многие из которых прожили в этих странах всю жизнь и считают их своей родиной. Он также указал, что эстонские, латышские и литовские власти, выполняя волю Запада, готовы использовать собственное население в качестве «пушечного мяса».

Миронов в беседе с RT призвал жителей прибалтийских республик осознать: русские были и остаются частью коренного населения этих земель, а Россия — их вечным соседом. Попытки вытеснить русское меньшинство, по его словам, в конечном счёте могут обернуться катастрофой для самих балтийских наций.

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Ранее в МИД России заявили, что страны Прибалтики готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Об этом сказал Григорий Лукьянцев на презентации доклада России и Белоруссии по правам человека. По его словам, власти прибалтийских государств якобы хотят таким образом окончательно решить «русский вопрос».

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Дарья Нарыкова
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