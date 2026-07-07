МИД РФ обвинил страны Прибалтики в подготовке депортации русскоязычных граждан

В МИД России заявили, что страны Прибалтики готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Об этом сказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев на презентации доклада России и Белоруссии по правам человека.

По его словам, власти прибалтийских государств якобы хотят таким образом окончательно решить «русский вопрос».

«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить «русский вопрос»», — заявил Лукьянцев журналистам ТАСС.

Он также связал ситуацию с проблемой массового безгражданства на территориях этих стран.

Ранее в МВД заявили о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в Россию. Более 12,5 тысячи граждан, проживающих за рубежом, подали заявления на участие в государственной программе переселения.