МИД РФ обвинил страны Прибалтики в подготовке депортации русскоязычных граждан
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В МИД России заявили, что страны Прибалтики готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Об этом сказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев на презентации доклада России и Белоруссии по правам человека.
По его словам, власти прибалтийских государств якобы хотят таким образом окончательно решить «русский вопрос».
«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить «русский вопрос»», — заявил Лукьянцев журналистам ТАСС.
Он также связал ситуацию с проблемой массового безгражданства на территориях этих стран.
Ранее в МВД заявили о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в Россию. Более 12,5 тысячи граждан, проживающих за рубежом, подали заявления на участие в государственной программе переселения.
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