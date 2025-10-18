В МВД заявили о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в Россию

Более 12,5 тысячи соотечественников, проживающих за рубежом, подали заявления на участие в государственной программе переселения в Российскую Федерацию с начала 2025 года. Об этом сообщила Миграционная служба МВД России.

В ведомстве уточнили, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами и соотечественниками Анна Вишнякова посетила Псковскую область для оценки ситуации, связанной с возможной депортацией российских граждан из стран Прибалтики.

Программа содействия добровольному переселению соотечественников продолжает активно развиваться, демонстрируя устойчивый интерес среди русскоязычного населения за пределами России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в программу содействия добровольному переселению соотечественников. Согласно новым правилам, от обязанности подтверждать владение русским языком освобождаются лица, ранее состоявшие в гражданстве РФ, Беларуси, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатрианты, участвующие в программе в общем порядке.