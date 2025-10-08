Валдайский форум
8 октября, 12:39

Артемий Лебедев назвал свою цену за переезд в США

Артемий Лебедев готов уехать в США, если ему предложат зарплату в 10 раз выше

Обложка © Life.ru

Дизайнер Артемий Лебедев готов будет переехать из России в США, если ему там предложат зарплату в десять раз выше, чем сейчас. Один из подписчиков спросил у блогера, хватит ли для него такого повышения, если для этого надо будет перебраться жить в Америку.

«Наверно, я могу соблазниться действительно. И я могу поехать в Америку и поработать, если вдруг так сложится», — ответил дизайнер в видеоролике, выложенном на платформе «ВКонтакте».

Однако Лебедев подчеркнул, что сейчас у него нет планов на эмиграцию. Он отметил, что в России есть близкие и коллеги, ради которых не готов уезжать даже за большие деньги. Более того, дизайнер признался, что у него уже была возможность перебраться в Америку в прошлом, но он сознательно отказался от неё.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что все, кто покинул Россию, — это люди второго сорта. По убеждению дизайнера, такие персонажи «унизили свою страну», а в итоге приехали жить в страны, где они никому не нужны.

