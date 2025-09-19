«Хочу, как у Майкла Джексона»: Артемий Лебедев показал фото после пластики носа
Дизайнер Артемий Лебедев показал, как выглядит после пластики носа
Артемий Лебедев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / temalebedev
Дизайнер Артемий Лебедев сделал пластическую операцию на нос, пошутив, что хочет быть как Майкл Джексон. Но его подписчики предположили, что причиной обращения блогера к врачам стало искривление носовой перегородки.
«Дозрел до пластики носа. Хочу носяпу, как у Майкла Джексона, но только чтобы никто не догадался», — написал Лебедев.
В Сети развернулась дискуссия о причинах, побудивших дизайнера к хирургическому вмешательству. Стоит отметить, что блогер ранее критически отзывался о пластической хирургии, заявляя, что женщины одержимы улучшением своей внешности. Многие подписчики пришли к выводу, что Лебедев исправил носовую перегородку, что часто делается по медицинским показаниям, а не из эстетических соображений.
Ранее Артемий Лебедев рассказывал, что во время прогулки в лесу под Истрой его укусил клещ. Он обратился в местную больницу, где врач извлёк насекомое и поместил его в пробирку. Однако Лебедев решил не отправлять клеща на анализ в лабораторию. На следующий день дизайнер посетил врача-инфекциониста, чтобы исключить возможность заражения боррелиозом.