«Хочу, как у Майкла Джексона»: Артемий Лебедев показал фото после пластики носа

Дизайнер Артемий Лебедев сделал пластическую операцию на нос, пошутив, что хочет быть как Майкл Джексон. Но его подписчики предположили, что причиной обращения блогера к врачам стало искривление носовой перегородки.

«Дозрел до пластики носа. Хочу носяпу, как у Майкла Джексона, но только чтобы никто не догадался», — написал Лебедев.

В Сети развернулась дискуссия о причинах, побудивших дизайнера к хирургическому вмешательству. Стоит отметить, что блогер ранее критически отзывался о пластической хирургии, заявляя, что женщины одержимы улучшением своей внешности. Многие подписчики пришли к выводу, что Лебедев исправил носовую перегородку, что часто делается по медицинским показаниям, а не из эстетических соображений.