Клещ впился в Артемия Лебедева в подмосковном лесу. Дизайнер показал, чем всё закончилось

Блогер, дизайнер и отец 11 детей Артемий Лебедев сообщил, что стал жертвой укуса клеща во время прогулки в лесу под Истрой.

По словам Лебедева, насекомое он заметил, когда почувствовал зуд на ноге и обнаружил впившегося клеща под брюками. Мужчина обратился в местную больницу, где врач извлёк паразита и поместил его в пробирку для дальнейшего анализа, однако блогер решил не сдавать клеща в лабораторию.

На следующий день Лебедев посетил инфекциониста, чтобы исключить боррелиоз. Он уточнил, что ранее сделал прививку от клещевого энцефалита. Медик рекомендовал ему принять антибиотики для профилактики.

Дизайнер отметил, что после прогулок в лесу важно тщательно осматривать тело, чтобы вовремя обнаружить клещей.