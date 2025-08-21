Клещ впился в Артемия Лебедева в подмосковном лесу. Дизайнер показал, чем всё закончилось
Артемия Лебедева укусил клещ на прогулке под Истрой
Обложка © vkvideo.ru/ Артемий Лебедев / № 645
Блогер, дизайнер и отец 11 детей Артемий Лебедев сообщил, что стал жертвой укуса клеща во время прогулки в лесу под Истрой.
По словам Лебедева, насекомое он заметил, когда почувствовал зуд на ноге и обнаружил впившегося клеща под брюками. Мужчина обратился в местную больницу, где врач извлёк паразита и поместил его в пробирку для дальнейшего анализа, однако блогер решил не сдавать клеща в лабораторию.
На следующий день Лебедев посетил инфекциониста, чтобы исключить боррелиоз. Он уточнил, что ранее сделал прививку от клещевого энцефалита. Медик рекомендовал ему принять антибиотики для профилактики.
Дизайнер отметил, что после прогулок в лесу важно тщательно осматривать тело, чтобы вовремя обнаружить клещей.
Ранее стало известно о первых случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом в Московской области. Опасное заболевание передаётся через укусы клещей и может вызывать серьёзные осложнения.