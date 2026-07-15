«Порция страшилок»: Песков ответил на обвинения Прибалтики в адрес России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления литовской разведки о якобы подготовке Россией атак на объекты в Прибалтике и Европе. Он назвал такие сообщения попыткой сформировать образ врага. Об этом он сообщил на брифинге.

«Это именно свежая порция таких страшилок. Страшилок, чтобы промывать мозги и готовить население к дальнейшей милитаризации», — сказал он.

По словам Пескова, подобные заявления используются для формирования у населения представления о внешней угрозе. Он отметил, что таким образом власти стран региона, по его мнению, создают условия для дальнейшего расширения военного присутствия НАТО.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что российские военные и спецслужбы отслеживают возможное использование территории стран Балтии для запуска беспилотников в направлении российских регионов. Москва располагает информацией о маршрутах полётов и источниках угроз, однако не считает необходимым публично доказывать эти данные.