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15 июля, 10:00

«Порция страшилок»: Песков ответил на обвинения Прибалтики в адрес России

Песков назвал страшилками заявления Литвы о планах РФ атаковать Прибалтику

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления литовской разведки о якобы подготовке Россией атак на объекты в Прибалтике и Европе. Он назвал такие сообщения попыткой сформировать образ врага. Об этом он сообщил на брифинге.

«Это именно свежая порция таких страшилок. Страшилок, чтобы промывать мозги и готовить население к дальнейшей милитаризации», — сказал он.

По словам Пескова, подобные заявления используются для формирования у населения представления о внешней угрозе. Он отметил, что таким образом власти стран региона, по его мнению, создают условия для дальнейшего расширения военного присутствия НАТО.

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Ранее Дмитрий Песков заявлял, что российские военные и спецслужбы отслеживают возможное использование территории стран Балтии для запуска беспилотников в направлении российских регионов. Москва располагает информацией о маршрутах полётов и источниках угроз, однако не считает необходимым публично доказывать эти данные.

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Милена Скрипальщикова
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