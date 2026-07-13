Песков: Россия видит, что и как летит на фоне заявлений Прибалтики о БПЛА
Российские военные и спецслужбы видят, как ВСУ используют территорию Прибалтики для пролёта беспилотников. Об этом заявио пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это «хорошо известно» и Москва «всё прекрасно знает».
«Наши военные, спецслужбы видят, что летит и как летит. Это хорошо известно, и никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы чётко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий», — сказал представитель Кремля.
Ранее Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве заявили, что страны Прибалтики не предоставляли Украине своё воздушное пространство для атак на территорию России. Заявление было передано в МИД РФ.
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