Песков: Россия видит, что и как летит на фоне заявлений Прибалтики о БПЛА

Российские военные и спецслужбы видят, как ВСУ используют территорию Прибалтики для пролёта беспилотников. Об этом заявио пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это «хорошо известно» и Москва «всё прекрасно знает».

«Наши военные, спецслужбы видят, что летит и как летит. Это хорошо известно, и никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы чётко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий», — сказал представитель Кремля.

Ранее Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве заявили, что страны Прибалтики не предоставляли Украине своё воздушное пространство для атак на территорию России. Заявление было передано в МИД РФ.