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Регион
11 июля, 14:24

Прибалтика отвергла заявления о предоставлении Киеву своего неба для атак на РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве заявили, что страны не предоставляли Украине своё воздушное пространство для проведения атак по территории России. Совместное заявление временных поверенных в делах трёх балтийских республик было передано в Министерство иностранных дел РФ, сообщили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что позиция Латвии, Эстонии и Литвы по этому вопросу, по их словам, неоднократно озвучивалась на разных уровнях. Представители стран Балтии также обвинили российскую сторону в распространении, как они выразились, недостоверной информации и заявили о росте напряжённости вокруг ситуации.

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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил об изменении статуса миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. По его словам, после саммита альянса в Анкаре операция воздушной полиции была преобразована в миссию обороны воздушного пространства. Новый формат, как отмечал литовский лидер, расширяет полномочия самолётов союзников, размещённых в регионе

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Милена Скрипальщикова
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