Тихановская попросила США не давить на Прибалтику и Украину из-за Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к администрации США с просьбой не оказывать давление на Украину, Латвию, Литву и Польшу в вопросах санкций в отношении калийных удобродуктов из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом политик заявила в интервью литовскому порталу LRT.

Тихановская пояснила, что её представители просили американских партнёров не добиваться от европейских стран изменения их политики в отношении транзита калийных удобрений только потому, что это выгодно действующим властям. Она подчеркнула, что Лукашенко должен сначала освободить всех политических заключённых, и только после этого можно будет обсуждать смягчение санкций .

В интервью политик отметила, что Белоруссия при Лукашенко якобы продолжает представлять угрозу для соседних стран через размещение российского оружия, поэтому сейчас не время уступать и ослаблять давление.