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Регион
Опубликовано 11 октября, 15:18

Угрозу покушения на Туска назвали «смертельно серьёзной»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Польские спецслужбы считают серьёзной угрозу возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом после экстренного совещания заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

«Мы относимся к этому делу смертельно серьёзно», — сказал он журналистам.

По словам Добжиньского, полученная информация отличается от множества угроз, которые регулярно поступают в адрес польских политиков.

«Речь идёт о высокой вероятности реализации этих угроз», — подчеркнул представитель спецслужб.

Туск созвал экстренное совещание из-за нападений в школах Польши
Туск созвал экстренное совещание из-за нападений в школах Польши

Ранее Life.ru сообщал, что польские спецслужбы созвали срочное совещание после получения информации о возможном покушении на Дональда Туска и Владислава Косиняка-Камыша. Министр внутренних дел Марчин Кервиньский и координатор спецслужб Томаш Семоняк распорядились принять необходимые меры после получения тревожного сигнала. К обсуждению ситуации привлекли представителей ключевых силовых ведомств Польши.

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Александра Мышляева
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