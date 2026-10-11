Угрозу покушения на Туска назвали «смертельно серьёзной»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Польские спецслужбы считают серьёзной угрозу возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом после экстренного совещания заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.
«Мы относимся к этому делу смертельно серьёзно», — сказал он журналистам.
По словам Добжиньского, полученная информация отличается от множества угроз, которые регулярно поступают в адрес польских политиков.
«Речь идёт о высокой вероятности реализации этих угроз», — подчеркнул представитель спецслужб.
Ранее Life.ru сообщал, что польские спецслужбы созвали срочное совещание после получения информации о возможном покушении на Дональда Туска и Владислава Косиняка-Камыша. Министр внутренних дел Марчин Кервиньский и координатор спецслужб Томаш Семоняк распорядились принять необходимые меры после получения тревожного сигнала. К обсуждению ситуации привлекли представителей ключевых силовых ведомств Польши.
Главные решения мировых лидеров, внутренняя политика зарубежных стран и международные кризисы — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.