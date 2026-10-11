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Регион
Опубликовано 11 октября, 18:44

В Польше задержали мужчину за угрозы покушения на Туска и Косиняк-Камыша

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Польские правоохранители задержали мужчину, который угрожал совершить покушение на премьер-министра Дональда Туска и руководителя Минобороны Владислава Косиняка-Камыша. О поимке подозреваемого сообщил сам глава правительства в социальной сети X.

Угрожающие сообщения в адрес двух высокопоставленных политиков поступили утром 11 октября, приблизительно в 07:00 по местному времени. Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский. По имеющимся данным, неизвестный воспользовался электронными каналами связи.

Как пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в польских спецслужбах, отправитель располагал сведениями о местах проживания чиновников. Кроме того, в сообщении упоминались их планы на ближайшее время. Эти обстоятельства привлекли особое внимание правоохранителей.

Полученная информация стала поводом для срочного реагирования силовых ведомств. Министр внутренних дел Марчин Кервиньский и координатор спецслужб Томаш Семоняк поручили принять необходимые меры безопасности. Для обсуждения ситуации также организовали экстренное совещание.

После задержания подозреваемого Туск публично подтвердил результаты работы полиции. При этом личность мужчины и подробности его задержания не раскрываются.

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Ранее Life.ru сообщал, что польские спецслужбы созвали экстренное совещание из-за угрозы покушения на Туска и Косиняка-Камыша. О поступившей информации рассказала представитель МВД Каролина Галецкая. После тревожного сигнала руководство ведомства распорядилось усилить меры безопасности. К обсуждению привлекли сотрудников специальных служб и правоохранительных органов. Позднее угрозу в адрес польских политиков официально назвали чрезвычайно серьёзной.

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Анастасия Никонорова
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