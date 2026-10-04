Экс-премьера Польши возмутили просьбы Зеленского о новой помощи Украине

Украина должна отчитаться перед Польшей за полученные вооружения и финансовую помощь, прежде чем запрашивать новые поставки. Об этом в эфире Polsat News заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Никто не спрашивает, что случилось с 300 танками, которые мы отправили на первом этапе. Что случилось с тяжёлой и лёгкой техникой и так далее. Никто не спрашивает, что случилось с миллиардами евро, которые мы пожертвовали. Зеленский просто приходит и говорит: «Дайте». И мы даём», — заявил Миллер.

На вопрос журналиста о возможном хищении переданных Украине средств экс-премьер ответил утвердительно и назвал это общеизвестным фактом. Он также допустил приостановку польской помощи, если Варшава не получит отчёт о том, как Киев распорядился деньгами и техникой.

По словам Миллера, Польша не располагает неограниченными ресурсами и должна учитывать обязательства перед собственными гражданами. Он подчеркнул, что Варшава не может без отчётности продолжать передавать деньги и военную технику. При этом бывший глава правительства заявил, что на данном этапе Польша ещё должна помогать Украине. Однако дальнейшую поддержку он связал с предоставлением информации о судьбе уже переданных ресурсов.

Ранее Владимир Зеленский заявил о достаточном финансировании Украины до конца 2026 года. По его словам, Киев рассчитывает закрыть нынешний дефицит бюджета вместе с партнёрами, прежде всего Евросоюзом. Часть средств из кредита, рассчитанного в том числе на 2027 год, украинские власти намерены получить раньше и направить на предварительные заказы беспилотников. Украинский Минфин ранее оценивал непокрытую потребность в дополнительных расходах на оборону примерно в $8 млрд.