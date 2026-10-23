Маск заявил об отмывании денег через Украину для политических кампаний в США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что часть средств, выделяемых США на поддержку Украины, возвращается в Соединённые Штаты через схемы отмывания денег и используется для финансирования политических кампаний в стране. Такое утверждение миллиардер опубликовал в социальной сети X.

«Часть этих денег американских налогоплательщиков проходит через несколько схем отмывания, возвращается обратно и используется для финансирования политических кампаний в Америке. Именно поэтому некоторые политики больше заботятся об Украине, чем об Америке!» — написал Маск.

Бизнесмен также высказался о различиях в положении украинских элит и обычных граждан. По его мнению, представители руководящих кругов Украины значительно обогатились благодаря многомиллиардной иностранной помощи, тогда как рядовые украинцы вынуждены участвовать в боевых действиях.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп вступился за Илона Маска на фоне скандала с ограничением работы Starlink на Украине. Президент США заявил, что предприниматель не совершил ничего противозаконного, и назвал его хорошим человеком. Поводом для обсуждения стали сообщения о проблемах со спутниковой связью и возможном расследовании действий Маска со стороны демократов.