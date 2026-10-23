Трамп защитил Маска на фоне скандала с ограничением Starlink на Украине

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту Илона Маска на фоне сообщений об ограничениях работы спутниковой связи Starlink и Starshield на Украине. Американский лидер заявил, что не видит нарушений в действиях предпринимателя, несмотря на возможное расследование со стороны демократов.

«Илон не сделал ничего плохого. Илон очень хороший человек», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США подчеркнул, что хорошо знает основателя SpaceX и считает его справедливым человеком. По словам Трампа, Маск обладает выдающимися способностями, благодаря которым появились Starlink и другие технологические разработки.

Ранее Life.ru сообщал о массовых сбоях Starlink на Украине после введения ограничений скорости. Терминалы начали терять соединение при движении быстрее 160 километров в час. Из-за этого, по сообщениям украинской стороны, возникли проблемы с управлением беспилотниками, использующими спутниковую связь.