Ограничения спутниковой связи для ВСУ могут оказаться лишь первым шагом давления Вашингтона на Киев и его европейских союзников, считает обозреватель Евгений Умеренков. По его оценке, история со Starlink показала, что рычаги воздействия есть не только у сторонников усиления санкций против России.

Поводом для такого вывода стала публикация The Economist: журнал назвал отключение связи проверкой, за которой могут последовать более серьёзные меры. Издание также сообщило со ссылкой на украинских чиновников о возможных американских предложениях по урегулированию: демилитаризованной зоне в Донбассе, смягчении антироссийских санкций и инвестиционной поддержке Украины.

Однако европейские власти, судя по публикациям западных СМИ, не готовы восстанавливать экономические связи с Москвой до завершения конфликта на приемлемых для них условиях. Автор полагает, что стремление Брюсселя продолжать давление на Россию не исключает встречного давления на саму Европу.

«Но надо учитывать, что давить могут и на Украину, и на её кураторов. Ведь предупредил The Economist, что проблемы со Starlink могут оказаться только цветочками», — резюмировал обозреватель kp.ru.