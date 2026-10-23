Илон Маск нанёс по Украине болезненный удар «‎возмездия» за Россию из космоса

Американский миллиардер Илон Маск мог лично распорядиться ограничить работу военной спутниковой системы Starshield («Звёздный щит») на Украине, чтобы наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет The Economist со ссылкой на источники, решение предположительно принималось при участии узкого круга людей из окружения президента США Дональда Трампа.

Среди тех, кто мог быть причастен к удару «‎возмездия» за Россию, издание называет самого Маска и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. При этом официально ответственность за произошедшее никто из представителей администрации США на себя не взял.

Один из собеседников The Economist утверждает, что основатель SpaceX связался с Белым домом уже после введения ограничений. Если эта информация верна, решение могло быть принято без предварительного согласования с президентом США.

Проблемы с работой Starshield начались 14 октября. Ограничения затронули спутниковую связь, которую украинские военные используют в том числе для управления беспилотниками. По данным американских СМИ, снижение допустимой скорости движения подключённого оборудования осложнило применение некоторых ударных дронов и беспилотников-перехватчиков.