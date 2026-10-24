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Опубликовано 24 октября, 17:49

«Не хотят победы Украины»: В Британии обвинили Трампа и Маска в поддержке Москвы

The Independent: Трамп и Маск не хотят победы Украины в конфликте с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Frederic Legrand - COMEO

Президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск не заинтересованы в победе Украины в конфликте с Россией. Такое мнение высказала редакция британской газеты The Independent, связав свою оценку с последними решениями Вашингтона в отношении Москвы.

Действия американской администрации свидетельствуют об изменении подхода к российско-украинскому конфликту. При этом издание распространяет свой вывод не только на Трампа, но и на основателя SpaceX.

«Сейчас самое время признать некоторые очевидные истины, которые болезненно подчеркивают последние события. Главный вывод заключается в том, что можно с ещё большей уверенностью сказать, что ни Маск, ни Трамп не хотят победы Украины», — говорится в публикации.

В качестве одного из аргументов газета приводит договорённости Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в начале октября американский Минфин, согласно приведённым сведениям, предусмотрел временное исключение из санкционного режима, действующее до 7 апреля.

На следующий день российское правительство частично сняло ограничения на экспорт дизельного топлива. Сам Трамп объяснял достигнутые договорённости интересами не только Соединённых Штатов, но и мирового рынка.

Другим поводом для критики стало решение американского лидера отказаться от применения ряда новых санкционных мер против российских чиновников, банков и организаций. Речь идёт об ограничениях, законом покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма*.

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Ранее Life.ru сообщал, что Трамп подтвердил восстановление доступа Украины к военной спутниковой системе Starshield. Американский президент при этом не уточнил, обращался ли он лично к Илону Маску с просьбой снять ограничения. Глава Белого дома также отметил, что сохраняет хорошие отношения с предпринимателем.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Наталья Афонина
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