«Трамп на стороне России»: В Германии испугались поражения Украины

Президент США Дональд Трамп фактически действует на стороне России, оказывая давление на Украину ради заключения мирного соглашения. Такое мнение высказал заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Норберт Реттген, предупредив о возможном военном поражении Киева. Его слова приводит немецкий телеканал N-tv.

По оценке политика, американский лидер стремится завершить конфликт сделкой, ради которой готов пойти на масштабные уступки Москве. При этом основное давление Вашингтон оказывает именно на Киев, поскольку считает украинскую сторону более слабой и зависимой.

Реттген убеждён, что такой подход противоречит интересам Украины и европейских государств. По его словам, сейчас Трамп находится на стороне России, и это необходимо признать.

Депутат также допустил, что действия президента США могут не приблизить мир, а привести к военному поражению Украины. В таком случае, считает он, конфликт рискует продолжиться, а угрозы для европейской безопасности возрастут.

Отдельно Реттген раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска, назвав его «марионеткой Трампа» в украинском вопросе. Политик утверждает, что решения об ограничении работы спутниковой системы Starlink принимаются под влиянием Белого дома и используются для давления на Киев. Доказательств этой версии он не представил.

На этом фоне представитель ХДС/ХСС призвал европейские страны активнее поддерживать Украину и ускорить перевооружение Германии. По его мнению, чем сильнее Вашингтон давит на Киев, тем больше усилий должны предпринимать европейские союзники.

Ранее Life.ru сообщал, что в российском МИД расценили решение Трампа приостановить применение новых антироссийских санкций как сигнал о готовности Вашингтона содействовать урегулированию украинского конфликта. Замглавы ведомства Сергей Рябков назвал этот шаг свидетельством серьёзности намерений американской администрации.