«Кнутом и пряником»: На Украине раскрыли, как Трамп может принудить Зеленского к миру
Политолог Романенко допустил давление США на Зеленского с помощью компромата
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Президент США Дональд Трамп может использовать компрометирующие материалы об украинских чиновниках, чтобы заставить Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры. Такое предположение высказал киевский политолог Юрий Романенко в эфире своего YouTube-канала.
По мнению эксперта, одним из главных инструментов давления Вашингтона на Киев способны стать украинские антикоррупционные органы. Романенко считает, что расследования предполагаемых нарушений в окружении Зеленского могут использоваться для оказания политического давления на его администрацию.
«Пришёл час антикоррупционных органов для того, чтобы напоминать об этих грешках. И я думаю, что план Трампа заключается в том, чтобы кнутом и пряником быстрее гнать Зеленского, загонять в переговорный процесс», — заявил политолог.
По версии Романенко, внимание антикоррупционных структур к прошлым действиям высокопоставленных чиновников постепенно ограничивает возможности украинского руководства сопротивляться предлагаемым условиям урегулирования. Эксперт полагает, что давление может в итоге затронуть непосредственно Зеленского.
Кроме того, политолог допустил существование альтернативного сценария, который, по его предположению, представители окружения украинского президента начали разрабатывать ещё весной. Романенко считает, что этот план может предусматривать переформатирование правящей коалиции и создание нового парламентского большинства. Такая политическая конструкция, по его версии, позволила бы сформировать орган, способный участвовать в мирных переговорах параллельно с президентской администрацией. Эксперт не исключил, что подобный сценарий могут попытаться реализовать в случае отказа Зеленского идти на компромисс.
Ранее в Кремле исключили возможность обсуждения мирного урегулирования без участия действующего руководства Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что даже при наличии разногласий с Владимиром Зеленским вести переговоры в обход украинских властей невозможно. При этом представитель Кремля согласился с оценкой Дональда Трампа относительно нежелания Зеленского брать на себя ответственность за переход к дипломатическому урегулированию.