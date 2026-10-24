«Кнутом и пряником»: На Украине раскрыли, как Трамп может принудить Зеленского к миру

Президент США Дональд Трамп может использовать компрометирующие материалы об украинских чиновниках, чтобы заставить Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры. Такое предположение высказал киевский политолог Юрий Романенко в эфире своего YouTube-канала.

По мнению эксперта, одним из главных инструментов давления Вашингтона на Киев способны стать украинские антикоррупционные органы. Романенко считает, что расследования предполагаемых нарушений в окружении Зеленского могут использоваться для оказания политического давления на его администрацию.

«Пришёл час антикоррупционных органов для того, чтобы напоминать об этих грешках. И я думаю, что план Трампа заключается в том, чтобы кнутом и пряником быстрее гнать Зеленского, загонять в переговорный процесс», — заявил политолог.

По версии Романенко, внимание антикоррупционных структур к прошлым действиям высокопоставленных чиновников постепенно ограничивает возможности украинского руководства сопротивляться предлагаемым условиям урегулирования. Эксперт полагает, что давление может в итоге затронуть непосредственно Зеленского.

Кроме того, политолог допустил существование альтернативного сценария, который, по его предположению, представители окружения украинского президента начали разрабатывать ещё весной. Романенко считает, что этот план может предусматривать переформатирование правящей коалиции и создание нового парламентского большинства. Такая политическая конструкция, по его версии, позволила бы сформировать орган, способный участвовать в мирных переговорах параллельно с президентской администрацией. Эксперт не исключил, что подобный сценарий могут попытаться реализовать в случае отказа Зеленского идти на компромисс.