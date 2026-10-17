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Регион
Опубликовано 17 октября, 13:22

Санкции на паузу: В МИД России увидели сигнал о готовности США к урегулированию

Рябков назвал заморозку санкций США признаком готовности к миру на Украине

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Решение президента США Дональда Трампа приостановить применение новых антироссийских санкций свидетельствует о серьёзном настрое Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине. Такую оценку дал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости».

«Данное решение свидетельствует о серьёзности настроя администрации США оказать содействие поиску урегулирования», — заявил дипломат.

В Конгрессе США добиваются блокировки сделки Трампа с Россией по дизелю
В Конгрессе США добиваются блокировки сделки Трампа с Россией по дизелю

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп приостановил применение части антироссийских санкций по закону покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Американский президент направил Конгрессу уведомление о том, что освобождение от новых ограничений отвечает национальным интересам США.

Больше новостей о международных переговорах и отношениях Москвы и Вашингтона — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Мышляева
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