Санкции на паузу: В МИД России увидели сигнал о готовности США к урегулированию
Рябков назвал заморозку санкций США признаком готовности к миру на Украине
Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru
Решение президента США Дональда Трампа приостановить применение новых антироссийских санкций свидетельствует о серьёзном настрое Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине. Такую оценку дал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости».
«Данное решение свидетельствует о серьёзности настроя администрации США оказать содействие поиску урегулирования», — заявил дипломат.
Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп приостановил применение части антироссийских санкций по закону покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Американский президент направил Конгрессу уведомление о том, что освобождение от новых ограничений отвечает национальным интересам США.
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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.