«Думаю, что-то произойдёт»: Трамп намекнул на прорыв по Украине после поездки Уиткоффа в РФ

Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию может привести к новым договорённостям по Украине. Президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на развитие переговорного процесса, однако не стал раскрывать, каких именно результатов ожидает.

О перспективах урегулирования американский лидер рассказал журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Мичиган. Его попросили объяснить, зачем Уиткофф приезжал на переговоры с российской стороной.

«Он ездил, чтобы обсудить пару вопросов. Это война с Украиной, где, я думаю, что-то произойдёт», — заявил Трамп.

По словам президента Соединённых Штатов, поездка также была связана с возвращением в США американца, который долгое время находился в российской тюрьме. Трамп подчеркнул, что этого человека удалось освободить после нескольких лет заключения.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о намерении возобновить трёхсторонние переговоры с Россией и Украиной. Как сообщал Life.ru 21 октября, американский представитель поднял эту тему на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Незадолго до поездки он провёл консультации с Владимиром Зеленским и европейскими политиками в Осло. Там обсуждались возможные условия мирного соглашения, гарантии безопасности и дальнейшие дипломатические шаги.