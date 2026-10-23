Песков опроверг обмен американца Хаббарда на основателя «Рыбаря» Звинчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что освобождение американца Стивена Хаббарда якобы было его обменом на основателя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Представитель Кремля отверг эту версию, появившуюся в западных СМИ со ссылкой на американского чиновника.

«Это не так», — ответил Песков на вопрос журналистов о предполагаемой договорённости между Москвой и Вашингтоном.