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Регион
Опубликовано 23 октября, 12:45

Песков опроверг обмен американца Хаббарда на основателя «Рыбаря» Звинчука

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что освобождение американца Стивена Хаббарда якобы было его обменом на основателя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Представитель Кремля отверг эту версию, появившуюся в западных СМИ со ссылкой на американского чиновника.

«Это не так», — ответил Песков на вопрос журналистов о предполагаемой договорённости между Москвой и Вашингтоном.

Путин заявил, что освобождённый американец Хаббард находится в Пулково
Путин заявил, что освобождённый американец Хаббард находится в Пулково

Речь идёт об освобождении Стивена Хаббарда, который отбывал наказание в России по делу о наёмничестве. 21 октября Владимир Путин объявил о принятом решении во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Дональд Трамп подтвердил отсутствие обмена при освобождении Хаббарда. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не передавал Москве заключённых в ответ на её решение. Возвращения гражданина США добивались лично Трамп и представители его администрации.

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Анастасия Никонорова
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