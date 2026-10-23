Песков опроверг обмен американца Хаббарда на основателя «Рыбаря» Звинчука
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что освобождение американца Стивена Хаббарда якобы было его обменом на основателя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Представитель Кремля отверг эту версию, появившуюся в западных СМИ со ссылкой на американского чиновника.
«Это не так», — ответил Песков на вопрос журналистов о предполагаемой договорённости между Москвой и Вашингтоном.
Речь идёт об освобождении Стивена Хаббарда, который отбывал наказание в России по делу о наёмничестве. 21 октября Владимир Путин объявил о принятом решении во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Дональд Трамп подтвердил отсутствие обмена при освобождении Хаббарда. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не передавал Москве заключённых в ответ на её решение. Возвращения гражданина США добивались лично Трамп и представители его администрации.
Больше новостей о дипломатических отношениях, переговорах России и США и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.