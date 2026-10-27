Испугались последствий: США пытаются остановить удары Киева по РФ из-за цен на топливо

Вашингтон пытается заставить Киев отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, опасаясь дальнейшего роста мировых цен на энергоресурсы. Однако Владимир Зеленский не намерен прекращать атаки без встречных уступок, пишет британская газета The Guardian.

Украинский лидер предложил американской стороне три варианта компромисса, о которых рассказал в интервью телеканалу ТСН. Первый предполагает взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре: Киев откажется от атак на российские НПЗ, если Москва перестанет наносить удары по украинским электростанциям и другим объектам энергоснабжения.

Ещё два предложения Зеленский адресовал непосредственно Вашингтону. Он потребовал открыть доступ к спутниковой системе Starlink над российской территорией, чтобы выявлять места запуска баллистических ракет. Альтернативой украинский политик назвал дополнительные поставки боеприпасов для американских зенитных комплексов Patriot.

При этом Зеленский отверг утверждения Дональда Трампа о влиянии украинских атак на стоимость топлива. По его мнению, удары по российским НПЗ не могли существенно изменить мировые цены. Американский президент, напротив, неоднократно связывал действия Киева с подорожанием энергоносителей и требовал прекратить атаки.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский предложил на 100 дней приостановить удары по российским НПЗ в обмен на расширение доступа к спутниковой связи Starlink. По информации The Wall Street Journal, обсуждавшаяся с американскими сенаторами схема предусматривала использование системы примерно на 300 километров вглубь российской территории.