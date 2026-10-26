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Регион
Опубликовано 26 октября, 16:09

«Месяц ждём подписи»: Зеленский пожаловался на шефа Пентагона из-за ракет Patriot и NASAMS

Зеленский пожаловался, что Хегсет месяц не согласовывает ракеты для ПВО Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава Пентагона Пит Хегсет уже почти месяц не согласовывает передачу Украине ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot и NASAMS. Об этом заявил Владимир Зеленский, поручив украинским чиновникам вновь поднять вопрос перед американской стороной. Киев также продолжает переговоры с другими государствами, располагающими необходимыми боеприпасами.

О задержке Зеленский сообщил 26 октября после совещания, посвящённого поставкам вооружений и восстановлению энергетической инфраструктуры. На встрече министр обороны Украины, главнокомандующий ВСУ и глава МИД доложили о ситуации с обеспечением противовоздушной обороны.

«В частности, уже почти месяц ждём подписи господина Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Поручил ещё раз обсудить это с американской стороной. Продолжаются переговоры и с другими странами», — написал Зеленский в Telegram.

По его словам, украинские власти одновременно работают с США, европейскими государствами и другими партнёрами, имеющими запасы ракет PAC-2 и PAC-3. Именно эти перехватчики используются в американских комплексах Patriot.

Проблема с согласованием поставок возникла ранее в октябре. Киев утверждает, что часть боеприпасов уже оплачена западными союзниками, однако их отправка требует разрешения американского военного ведомства. Хегсет пока не подписал необходимые документы.

При этом речь идёт не только о непосредственных поставках из США. Для передачи американских ракет из запасов европейских государств также необходимо согласование Вашингтона, поскольку на подобное вооружение распространяются правила экспортного контроля.

На совещании также обсуждалась подготовка к ноябрьской встрече контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн». Зеленский потребовал ускорить реализацию ранее принятых решений о передаче вооружений.

Welt: Украине всё труднее отражать удары из-за нехватки ракет для Patriot
Welt: Украине всё труднее отражать удары из-за нехватки ракет для Patriot

Ранее Life.ru сообщал, что Хегсет задерживает согласование крупной партии ракет Patriot, уже оплаченных европейскими союзниками Киева. По информации украинских чиновников, документы на передачу вооружений находились непосредственно у главы Пентагона, однако разрешения на отправку боеприпасов не было. Точное количество перехватчиков не раскрывалось. В Киеве при этом предполагали, что задержка может быть связана с политическим давлением со стороны Вашингтона.

Больше новостей о военной помощи Украине, решениях Пентагона и отношениях Киева с Вашингтоном — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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