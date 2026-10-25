Украинской армии становится всё сложнее отражать удары российских ракет и беспилотников из-за дефицита средств противовоздушной обороны. Ситуацию усугубляют задержки американских вооружений и зависимость Киева от Вашингтона. Такое мнение высказал обозреватель немецкого издания Welt Робин Александер.

«Украинцам становится всё труднее защищаться от дронов и ракет. Даже боеприпасы для комплексов Patriot, оплаченные европейцами, больше не поставляются», — отметил журналист.

По оценке Александера, положение Украины остаётся крайне нестабильным. Одной из главных проблем он считает нехватку ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot. Даже выделенные европейскими союзниками средства, как утверждает обозреватель, не гарантируют своевременного поступления боеприпасов.

Дополнительные трудности, по его мнению, создают перебои в работе спутниковой связи Starlink, которая используется украинскими подразделениями для координации действий и управления беспилотниками.

Александер также обратил внимание на политику президента США Дональда Трампа. По его оценке, американский лидер фактически лишил Украину прежнего финансирования, что усилило зависимость Киева от европейской помощи.

«Долгое время с этим можно было работать, но теперь, похоже, всему приходит конец», — заключил обозреватель.